Із сербського боку кордону з Косова звели барикади, рух заблоковано
Про це повідомляє "Балканський оглядач", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Протестувальники заявили, що розпочали блокаду на знак підтримки сербів у Косові і Метохії.
Приблизно в ста метрах від переходу дорога перекрита за допомогою фури і сільськогосподарської техніки. Рух транспорту в обох напрямках призупинено.
Косовська влада заявила, що йдеться про акцію "сербських злочинних угруповань", тоді як сербські ЗМІ пишуть про "переселенців з Косова і Метохії, до яких приєдналися жителі села Мердаре".
Міністерство внутрішніх справ Косова повідомило, що прикордонний перехід у Мердаре ввечері 27 грудня було закрито через барикади, встановлені на території Сербії.
Міністерство закордонних справ Косова закликало всіх, хто прямує до Косова через Сербію, уникати пункту пропуску у Мердаре та використовувати інші.
Нагадаємо, 27 грудня Сербія та Косово провели свої армії в бойову готовність. Керівник МВС Сербії Швечла заявив, що Сербія під тиском Росії намагається дестабілізувати ситуацію в Косові.