Із сербського боку кордону з Косова звели барикади, рух заблоковано

Група приблизно з 20 осіб, частина яких одягнута в камуфляж, ввечері 27 грудня заблокувала прикордонний перехід Мердаре між центральною Сербією та Косовом із сербського боку.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Протестувальники заявили, що розпочали блокаду на знак підтримки сербів у Косові і Метохії.

Приблизно в ста метрах від переходу дорога перекрита за допомогою фури і сільськогосподарської техніки. Рух транспорту в обох напрямках призупинено.

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Косовська влада заявила, що йдеться про акцію "сербських злочинних угруповань", тоді як сербські ЗМІ пишуть про "переселенців з Косова і Метохії, до яких приєдналися жителі села Мердаре".

Міністерство внутрішніх справ Косова повідомило, що прикордонний перехід у Мердаре ввечері 27 грудня було закрито через барикади, встановлені на території Сербії.

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Міністерство закордонних справ Косова закликало всіх, хто прямує до Косова через Сербію, уникати пункту пропуску у Мердаре та використовувати інші.

Нагадаємо, 27 грудня Сербія та Косово провели свої армії в бойову готовність. Керівник МВС Сербії Швечла заявив, що Сербія під тиском Росії намагається дестабілізувати ситуацію в Косові.