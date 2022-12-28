Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 12 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
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У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 12 населених пунктів.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Степногірськ, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Мала Токмачка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Плавні.
Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", = йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.