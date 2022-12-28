Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 103 770 осіб (+550 за добу), 3017 танків, 1999 артсистем, 6037 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 28 грудня становлять приблизно 103 770 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 103770 (+550) осіб ліквідовано,
танків - 3017 (+1) од,
бойових броньованих машин - 6037 (+13) од,
артилерійських систем - 1999 (+1) од,
РСЗВ - 418 (+0) од,
засоби ППО - 212 (+0) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),
крилаті ракети - 653 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4660 (+8) од,
спеціальна техніка - 179 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.