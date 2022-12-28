Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 103 770 осіб (+550 за добу), 3017 танків, 1999 артсистем, 6037 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 28 грудня становлять приблизно 103 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 103770 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 3017 (+1) од,

бойових броньованих машин - 6037 (+13) од,

артилерійських систем - 1999 (+1) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4660 (+8) од,

спеціальна техніка - 179 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.