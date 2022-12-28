Доброволець з Австралії О’Доннелл загинув, боронячи Україну

24-річний доброволець з Австралії Сейдж О’Доннелл віддав своє життя, боронячи Україну.

Про це повідомив Департамент закордонних справ і торгівлі Австралії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Відомство наводить слова матері 24-річного О’Доннелла, яка заявила, що він "загинув у бою, захищаючи свободу народу України".

"Сейдж пристрасно обстоював свої цінності і служив тут, у власній країні, а останнім часом в Україні", - йдеться в її коментарі.

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Речник департаменту повідомив, що відомство надає консульську підтримку родині загиблого.

За даними SBS News, О’Доннелл служив раніше в австралійській армії.