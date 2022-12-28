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Доброволець з Австралії О’Доннелл загинув, боронячи Україну

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Доброволець з Австралії О’Доннелл загинув, боронячи Україну
24-річний доброволець з Австралії Сейдж О’Доннелл віддав своє життя, боронячи Україну.

Про це повідомив Департамент закордонних справ і торгівлі Австралії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Відомство наводить слова матері 24-річного О’Доннелла, яка заявила, що він "загинув у бою, захищаючи свободу народу України".

"Сейдж пристрасно обстоював свої цінності і служив тут, у власній країні, а останнім часом в Україні", - йдеться в її коментарі.

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Речник департаменту повідомив, що відомство надає консульську підтримку родині загиблого.

За даними SBS News, О’Доннелл служив раніше в австралійській армії.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
  • Сайко Костя
    Шана 🇺🇦 🇦🇺
  • stavr
    ШАНА І ПОВАГА ГЕРОЮ
    ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ
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