Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну, - Марченко
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
Так, очільник Мінфіну пояснив, чому кошти надходили нерівномірно.
"Відповідь дуже проста. Західні країни не планували давати Україні кошти, а приймали ці рішення з коліс. Вони змінювали власні бюджети і знаходили рішення всередині бюджетних періодів – це дорого коштує.
І тут дуже багато залежить від людського чинника. У мене особисто сформувалися досить теплі відносини з усіма міністрами фінансів G7. Є персональні контакти цих людей, я іноді пишу їм повідомлення з закликом про підтримку, це надзвичайно важливо. Такого рівня комунікацій в історії України не було. І це не тільки мій рівень, оскільки рівень президента і прем'єра, звичайно, дуже високий, вони зі свого боку спілкуються з керівниками країн наших партнерів", - пояснив Марченко.
Міністр додав, що західні партнери не планували давати Україні кошти, оскільки вони не планували війну.