Ніч на Донеччині: удари по Мар’їнці та масований артобстріл Авдіївки

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак поодинокі обстріли зафіксовано на різних ділянках фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку під вогонь потрапила Мар'їнка. Напередодні ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу старої частини, а вночі та вранці були поодинокі прильоти по всьому місту - без жертв.

"На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті. Внаслідок обстрілів у місті загорілася багатоповерхівка", - інформує очільник регіону.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, також відбулися обстріли Торського Лиманської громади - там без жертв.

"Кожен російський злочин ретельно документуємо!" - додає Кириленко.

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