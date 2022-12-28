Росіяни ховають загиблих на війні проти України рідних, але не обурюються рішеннями Путіна, - NYT

Російська Рязань, неподалік від Москви, регулярно відправляє юнаків воювати. Деякі зараз поховані на місцевому кладовищі, але сплеску обурення російським лідером немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Навіть під товстим шаром снігу кладовище російських солдатів, полеглих на українській війні, рясніє кольорами. Могили усипані вінками з пластикових квітів, а на кожному кургані на вітрі майорять прапори, що представляють підрозділ загиблого солдата", - зазначають журналісти.

Видання розповідає історію Наталії, яка хоча б раз на тиждень приїздить доглядати за могилою свого єдиного сина, який загинув у перші дні війни під Гостомелем. Вона відмовилася назвати своє прізвище, побоюючись покарання.

"Багато західних противників війни Росії в Україні очікували, що такі матері, як Наталія, стануть опорою хвилі обурення проти президента Володимира Путіна та перетворяться на політичну силу, яка йому протистоїть. Але через 10 місяців конфлікту цього не сталося у великих масштабах", - зазначає NYT.

Наталія заявила, що вторгнення "слід було спланувати краще", аби мінімізувати російські втрати, але вона не висловила гніву щодо керівництва РФ. "Треба було щось робити", - сказала вона, говорячи про Україну.

Така підтримка була вирішальним фактором у здатності Путіна уникнути будь-якої значної внутрішньої поразки у війні.

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Росіянка Марина Дороніна, яка працює фельдшеркою розповіла журналістам, що залежала від свого старшого сина Вадима фінансово та фізично. Дах в її будинку "тече, як решето", а він планував його полагодити до настання зими: "Хто тепер полагодить мій дах? Він також збирався полагодити мій паркан восени".

Однак, вона не сердиться, що його відправили на війну. Вона також не виступала проти мобілізації взагалі. Замість цього, за її словами, вона сердилася на "систему", яка не могла забезпечити відстрочку для її сина.

"Наш президент досить мудрий, і він все ще добре виконує свою роботу. Люди там [на Заході] нічого не мають. Заходьте в наші магазини, у нас є все. На нас це ніяк не впливає", - сказала Дороніна.

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