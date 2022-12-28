Німеччина передала 8 електрогенераторів для НЕК "Укренерго"
1 7229
Для підтримки роботи енергетичної системи України ФРН передала операторові електромереж "Укренерго" 8 генераторів.
Про це у своєму Twitter повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ
"З гордістю передаємо "Укренерго" 8 генераторів. Вони підтримуватимуть світло під час ремонтних робіт в енергосистемі України. "Укренерго" на чолі з Володимиром Кудрицьким продовжує робити неможливе", — зазначила Анка Фельдгузен.