Німеччина передала 8 електрогенераторів для НЕК "Укренерго"

Для підтримки роботи енергетичної системи України ФРН передала операторові електромереж "Укренерго" 8 генераторів.

Про це у своєму Twitter повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ

"З гордістю передаємо "Укренерго" 8 генераторів. Вони підтримуватимуть світло під час ремонтних робіт в енергосистемі України. "Укренерго" на чолі з Володимиром Кудрицьким продовжує робити неможливе", — зазначила Анка Фельдгузен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казахстан передав Україні 41 генератор. ФОТОрепортаж