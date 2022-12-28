Президент Анголи Лоренсу засудив війну РФ проти України: "Ми також воювали проти загарбників"

Президент Анголи Жуан Лоренсу, де історично сильним був вплив Москви, засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Коли у 1980-ті роки, нагадав глава ангольської держави, Радянський Союз допоміг його країні відбити південноафриканське вторгнення завдяки постачанню озброєнь та боєприпасів, ангольці були дуже вдячні Москві.

Але, наголосив Лоренсу, "оскільки ми воювали проти загарбників, ми розуміємо, що й інші мають таке саме право", і тому "ми не розуміємо, як ті люди, які допомогли нам воювати проти інтервентів", зараз окупували частину сусідньої держави.

"Суверенна держава сама визначає свою зовнішню політику, і, будучи суверенною державою, ми маємо засудити анексію чотирьох (насправді шести – Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, Крим і Севастополь. - Ред.) регіонів України", – сказав він.

Лоренсу також заявив, що офіційна Луанда зацікавлена в закупівлі американських типів озброєння/озброєнь НАТО й у тому, щоб Сполучені Штати брали участь в оборонній реформі країни.

Як зазначає Центр дослідження Африки, після заяви президента Анголи російські пропагандистські ресурси "почали загрозливу антиангольську риторику" – йдеться про пошук розколів у політичній еліті країни, зокрема, згадки, що нібито віцепрезидент республіки Борніту де Суза проти такої політики. Крім цього, пише ресурс, росіяни "погрожують підтримкою УНІТА, тобто хотіли б розв'язати в Анголі нову громадянську війну".

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