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Школи на окупованих територіях росіяни перетворюють на шпиталі, - Центр національного спротиву

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Школи на окупованих територіях росіяни перетворюють на шпиталі, - Центр національного спротиву
На окупованій території Запорізької області, у селі Гоголівка, окупанти перетворили школу в шпиталь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

Через великі втрати ворогу не вистачає площ для розміщення поранених окупантів. Відтак окупаційна адміністрація шукає нові місця для розміщення поранених військових РФ.

Одне з таких віднайшли в селі Гоголівка, в приміщенні місцевої школи. Туди завезли лікарів з РФ, й обладнання. Дітей, батьки яких залишились в окупації, перевели до іншої школи.

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