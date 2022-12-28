На благодійних аукціонах збиратимуть кошти на допомогу родинам військових та цивільних полонених

У Києві відбудеться концерт, а з благодійних аукціонів кошти віддадуть родинам військовополонених і цивільних бранців.

Про це у Facebook повідомила письменниця Тетяна Комлик (Татуся Бо), передає Цензор.НЕТ.

"Фонду "Мрія" лише кілька днів, але завдяки друзям і людям з величезним серцем, ми маємо змогу здійснювати новорічні дитячі мрії. Позавчора, якраз на Різдво, Брати Гадюкіни та Світлана Ластрубенко запросили нас із Юлією Паєвською на концерт у Києві, де повідомили, що гроші, зібрані з благодійних аукціонів на їхніх концертах, вони віддають фонду. 53 545 гривень підуть на допомогу родинам військовополонених і цивільних бранців", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:



PayPal: [email protected]



IBAN (UAH): UA733052990000026008016231471



IBAN (USD): UA483052990000026004006250660



IBAN (EUR): UA353052990000026002016238276



ЕДРПОУ: 45083663



Отримувач: Благодійна організація "Українська фундація "Мрія"



Призначення платежу: Благодійна допомога.

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