На благодійних аукціонах збиратимуть кошти на допомогу родинам військових та цивільних полонених
Про це у Facebook повідомила письменниця Тетяна Комлик (Татуся Бо), передає Цензор.НЕТ.
"Фонду "Мрія" лише кілька днів, але завдяки друзям і людям з величезним серцем, ми маємо змогу здійснювати новорічні дитячі мрії. Позавчора, якраз на Різдво, Брати Гадюкіни та Світлана Ластрубенко запросили нас із Юлією Паєвською на концерт у Києві, де повідомили, що гроші, зібрані з благодійних аукціонів на їхніх концертах, вони віддають фонду. 53 545 гривень підуть на допомогу родинам військовополонених і цивільних бранців", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
PayPal: [email protected]
IBAN (UAH): UA733052990000026008016231471
IBAN (USD): UA483052990000026004006250660
IBAN (EUR): UA353052990000026002016238276
ЕДРПОУ: 45083663
Отримувач: Благодійна організація "Українська фундація "Мрія"
Призначення платежу: Благодійна допомога.