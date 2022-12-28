БТР прикордонного управління ФСБ підірвався на міні в Курській області РФ, - ЗМІ
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У районі пункту пропуску "Крупець" 27 грудня наїхав на міну БТР із прикордонниками, є поранені.
Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Поранення отримали співробітники прикордонного управління ФСБ по Курській області Костянтин Б. та Андрій Д. Їх доправили до Рильської центральної районної лікарні (Курська область).
Місце події знаходиться у прикордонній зоні з Сумською областю України.