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БТР прикордонного управління ФСБ підірвався на міні в Курській області РФ, - ЗМІ

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БТР прикордонного управління ФСБ підірвався на міні в Курській області РФ, - ЗМІ
У районі пункту пропуску "Крупець" 27 грудня наїхав на міну БТР із прикордонниками, є поранені.

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Поранення отримали співробітники прикордонного управління ФСБ по Курській області Костянтин Б. та Андрій Д. Їх доправили до Рильської центральної районної лікарні (Курська область).

Місце події знаходиться у прикордонній зоні з Сумською областю України.

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