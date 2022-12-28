Російські цивільні працівники залишили Кремінну, – Гайдай

З окупованої Кремінної виїхали росіяни, які приїжджали працювати в місті.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Військове командування дійсно перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїздили працювати – цивільні, медики чи якісь ремонтні бригади, вже згорнули свої роботи й виїхали в бік Російської Федерації. Роботи, які навіть були початі, були заморожені. Місцевим на питання, коли будуть продовжені роботи з відновлення будинків чи ще чогось, прямим текстом колаборанти відповідають, що зараз прийдуть ваші нацики й вони вам тут все доремонтують", – розповів голова області.

На питання про можливість переходу міста під контроль Збройних сил України Гайдай вказав на те, що біля Кремінної є три відносно великих населених пункти: Сєверодонецьк, Рубіжне й Лисичанськ. При цьому Сєверодонецьк і Рубіжне російські війська "практично знищили" протягом перших 4,5 місяці вторгнення.

"Тому ці міста не можуть бути якимись фортифікаційними великими оборонними базами. Там зачепитися надовго в принципі не можна. Тому, щойно будуть деокуповані великі міста, далі йде відносно сільська місцевість, тому довго триматися там не будуть", – виснував він.

Після потенційної деокупації Кремінної, додав Гайдай, контрнаступ може рухатися в бік Старобільська, який є логістичним центром Луганщини, або ж у бік Сєверодонецька та Рубіжного. Це, на його думку, могло б розбити російське угруповання, яке наразі наступає на Бахмут.

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