Медсестру та журналістку Данилович "засудили" до 7 років ув’язнення в окупованому Криму

"Суд" в окупованому Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Суд" визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 222.1 кримінального кодексу Росії - "Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв".

Окрім тюремного ув’язнення, вона також має сплатити штраф у розмірі 50 тисяч російських рублів. На запитання, чи підсудній зрозуміла суть вироку, журналістка відповіла негативно.

Російська прокуратура просила для Данилович сім років колонії та штраф на суму 60 тисяч рублів.

Виступаючи в суді з останнім словом 27 грудня, журналістка зазначила, що є не першою, до кого ФСБ Росії застосовує "брудні методи фальсифікацій", а також озвучила прізвища жителів окупованого Криму, викрадених на повіострові з 2014 року. У тому числі вона згадала Решата Аметова, якого називають першою жертвою окупації Криму. Ірина Данилович заявила, що очікувала поповнити перелік таких людей.

Раніше на суді жінка заявила про застосування тортур після затримання російськими силовиками.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медичних працівників та проблемам охорони здоров’я на окупованому півострові.

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