Чоловік та семирічний хлопчик підірвалися в лісі на Харківщині. Вони в лікарні

47-річний чоловік та 7-річний хлопчик підірвалися на вибуховому пристрої біля села Бугаївка в Чугуївському районі Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - написав він.

Синєгубов закликав всіх до обережності, особливо на визволених територіях.

"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя. У жодному разі не торкайтеся підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертайтеся до правоохоронців або рятувальників ДСНС", - написав він.

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