Для допомоги Україні працює ціла енергетична коаліція, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що українські дипломати у всіх куточках світу збирають та залучають обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів.

Про це глава МЗС повідомив в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Всім світом "піднімаємо" енергосистему України після російських ударів. Дипломатична команда Володимира Зеленського у всіх куточках світу збирає та залучає обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, на допомогу Україні сьогодні працює ціла енергетична коаліція.

"Ось нові домовленості, яких вдалося досягти за останні два тижні:



7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі

543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії

24 трансформатори від Фінляндії

45 трансформаторів від Азербайджану

19 потужних генераторів від Ізраїлю", - сказав Кулеба.

Також читайте: Гутерріш згоден бути посередником на самміті з формули миру, але потрібна згода всіх сторін