Для допомоги Україні працює ціла енергетична коаліція, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що українські дипломати у всіх куточках світу збирають та залучають обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів.
Про це глава МЗС повідомив в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Всім світом "піднімаємо" енергосистему України після російських ударів. Дипломатична команда Володимира Зеленського у всіх куточках світу збирає та залучає обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, на допомогу Україні сьогодні працює ціла енергетична коаліція.
"Ось нові домовленості, яких вдалося досягти за останні два тижні:
7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі
543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії
24 трансформатори від Фінляндії
45 трансформаторів від Азербайджану
19 потужних генераторів від Ізраїлю", - сказав Кулеба.