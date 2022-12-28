Новини • Війна, Мобілізація в РФ

У Челябінській області РФ мобілізований убив командира

10 45839
У Челябінській області РФ мобілізований убив командира
На станції Місяш у Челябінській області РФ мобілізований убив свого командира, який також був призваний у рамках часткової мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на URA.RU. За даними видання, у пресслужбі Магнітогорського гарнізонного військового суду, між сержантом та капітаном сталася бійка.

"У купе штабного вагона військового ешелону на станції Місяш Челябінської області, перебуваючи у стані сп'яніння, сержант побив капітана, також мобілізованого під час часткової мобілізації. Від отриманих травм останній помер на місці", - повідомили у пресслужбі суду.

Там зазначили, що військовослужбовцю обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці.

Також читайте: Один окупант б’є іншого в окопі під час бою. ВIДЕО безпілотника

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Rino Rino
    побільше водки кацапам. )
  • Post-AV
    Ну если по пьяни, то понятно. А то я уж подумал, неужто бунт начался...
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Судячи з відео, які викладають самі рашисти, на яких офіцери, під прикриттям автоматників знущаються з підлеглих, б'ють їх кийками та принижують, подібного буде на Рашці ой багато, і це для нас добре, бо чим більш вони повбивають один одного, тем менше їхньої мразі буде в Україні, тим менше вид них будуть страждати українці, тим менше роботи та ризиків для наших захисників!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини