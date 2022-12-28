У Челябінській області РФ мобілізований убив командира

На станції Місяш у Челябінській області РФ мобілізований убив свого командира, який також був призваний у рамках часткової мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на URA.RU. За даними видання, у пресслужбі Магнітогорського гарнізонного військового суду, між сержантом та капітаном сталася бійка.

"У купе штабного вагона військового ешелону на станції Місяш Челябінської області, перебуваючи у стані сп'яніння, сержант побив капітана, також мобілізованого під час часткової мобілізації. Від отриманих травм останній помер на місці", - повідомили у пресслужбі суду.

Там зазначили, що військовослужбовцю обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці.

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