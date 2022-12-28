Указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях свідчить про бажання продовжувати війну, - МЗС

Примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністерства.

"26 грудня президент РФ підписав черговий нікчемний указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України. Цього разу йдеться про громадян України, які мешкали або мешкають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, тимчасово окупованих у ході повномасштабної агресії Росії проти нашої держави.

Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, є нікчемним і свідчить про неготовність Росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму.

"Особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію РФ українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців", - додали в міністерстві.

"МЗС України рішуче засуджує введення в дію зазначеного документа, розцінює його як черговий злочин Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії. Наслідки цього та інших нікчемних нормативних актів РФ щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків, ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН. Указ доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії Росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - підсумували у МЗС.

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