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Депутати Чернівецької облради звернулись до керівництва держави щодо заборони УПЦ МП

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Депутати Чернівецької облради звернулись до керівництва держави щодо заборони УПЦ МП
Депутати Чернівецької обласної ради підтримали звернення до Верховної Ради, Президента України та Кабінету Міністрів щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорі на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Чернівецької облради. 

"У зверненні, зокрема, вказано, що російська православна церква в Україні, яка іменує себе "Українською православною церквою", є підпорядкованою Кремлю структурою та неодноразово виявляла свою антидержавну позицію.

До війни ця організація масштабно просувала ідеї "русского мира", "братства" з Росією, роздмухувала внутрішні протиріччя в українському суспільстві на релігійному ґрунті", - йдеться в повідомленні 

Також депутати вважають за необхідне забезпечити невідкладну реєстрацію документів релігійних організацій громад, які змінили підпорядкування у канонічних та організаційних питаннях, ухваливши рішення про перехід до Православної церкви України.

Правоохоронні органи просять швидко та дієво реагувати на всі виявлені факти співпраці з агресором і здійснення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів російської православної церкви в Україні (УПЦ МП).

За це рішення проголосували 33 депутати Чернівецької облради, троє - проти, двоє утрималися.

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