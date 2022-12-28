Українські військові пілоти виконують завдання, не запроєктовані під час створення літаків, - пілот Ворошилов

Українські військові пілоти виконують такі завдання, які технічно не закладалися на етапі проєктування їхніх повітряних суден.

Про це 28-річний пілот Вадим Ворошилов (позивний Karaya) сказав в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є щось, що найбільше відрізняє українських пілотів від ворожих, він відповів: "Можна казати багато, але скажу лише, що ми виконуємо такі завдання, які технічно навіть не закладалися на етапі проєктування наших повітряних суден".

"У нас дуже обмежені технічні можливості, але ми робимо все, щоб знищувати ворога. Намагаємося ефективно працювати в більш екстремальних умовах та абсолютно до всього готові. Ворог, маючи перевагу, працює так, як написано в підручниках з тактичної та вогневої підготовки. Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу", - пояснив Ворошилов.

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