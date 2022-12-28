"Мирного плану по Україні" не може існувати без врахування "входження до РФ" чотирьох "нових регіонів", - Пєсков
41 740145
Речник президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що "мирний план по Україні" може існувати лише з урахування "входження у склад Росії" окупованих областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Жодний "мирний план по Україні" не може існувати, якщо він не враховує входження до складу Росії чотирьох нових регіонів", - сказав речник російського диктатора.