"Мирного плану по Україні" не може існувати без врахування "входження до РФ" чотирьох "нових регіонів", - Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що "мирний план по Україні" може існувати лише з урахування "входження у склад Росії" окупованих областей.