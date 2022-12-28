Глава Міноборони Франції Лекорню прибув до України

28 грудня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню приїхав у Київ. Він має зустрітися з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TF1.

"Міністр оборони Франції прибув до Києва. Він одразу вирушив до Стіни пам'яті загиблих героїв, аби від імені країни вшанувати їхню пам'ять та висловити підтримку Україні", - пишуть французькі видання.

За інформацією ЗМІ, після цього Себастьєн Лекорню матиме робочу зустріч з командою Міністерства оборони України та українською армією щодо військової допомоги Франції - тієї підтримки, яка вже надана і тої, що яка буде надана.

Потім він проведе двосторонню зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим, після чого відбудеться пресбрифінг.

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