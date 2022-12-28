Росія щомісяця через санкції змушена вилучати з Фонду нацдобробуту по $4-5 млрд, - Свириденко

ВВП Росії за рік впав не більше ніж на 5%. Цього мало, але останні місяці російська економіка - у фінансовому стресі.

Про це міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мінекономіки.

За її словами, з жовтня РФ почала для поповнення бюджету вилучати значні кошти з Фонду національного добробуту. Щомісяця на це витрачають 4-5 млрд доларів.

"Ми вважаємо, що санкції - це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку", - зазначила Свириденко.

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Перший віцепрем’єр-міністр додала, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%. Зокрема, найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти і газу. Наступного року обвал прибутку від експорту нафти і газу може скласти більш як 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. Очікується, що доходи росії впадуть нижче критичного рівня в 40 млрд дол. на квартал.

"Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель", - підкреслила Юлія Свириденко.

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