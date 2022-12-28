3 цивільних постраждали внаслідок обстрілу села Кізомис на Херсонщині. У 14-річної дитини мінно-вибухова травма
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Російські загарбники обстріляли село Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема 14-річна дитина.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина, село Кізомис. Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою", - йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, всі постраждалі доставлені до лікарень.