3 цивільних постраждали внаслідок обстрілу села Кізомис на Херсонщині. У 14-річної дитини мінно-вибухова травма

Російські загарбники обстріляли село Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема 14-річна дитина.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина, село Кізомис. Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою", - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, всі постраждалі доставлені до лікарень.

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