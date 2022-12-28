Подавати заяви на подовження соцвиплат більше не треба, - Мінреінтеграції
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.
"Річ у тім, що в листопаді цього року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих", - ідеться в повідомленні.
Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат.
У Мінреінтеграції зазначають, що вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги.
"З метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад під головуванням віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук. За їхніми результатами до Уряду було подано проєкт постанови про автоматичне продовження виплат, який вчора (27 грудня. - Ред.) й ухвалив Кабмін", - сказано в повідомленні.