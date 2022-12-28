В окупованому Сєверодонецьку залишається близько 500 дітей шкільного віку, - Стрюк

До восьми тисяч людей залишаються жити в окупованому Сєверодонецьку. Також у місті знаходяться близько 500 школярів.

Про це розповів керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 70 % жителів міста евакуювалися в безпечні регіони України та за кордон. Він повідомив, що до 30-40 тисяч людей лишаються в Україні, а близько 15-20 тисяч виїхали за кордон", - йдеться в повідомленні.

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