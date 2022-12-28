Усі, хто проти війни, мають бути визнані ворогами держави та позбавлені права в’їзду до Росії, - Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликає не впускати до країни громадян РФ, які "закликають до її поразки" у війні проти України.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зрадники, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки та загибелі, мають розглядатися як hostis publicus, вороги суспільства. Незалежно від юридичної кваліфікації їхніх діянь. Як вороги держави, enemy of the state, користуючись їхнім улюбленим американським еквівалентом. За ними міцно має закріпитися це визначення. Нехай навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ щодо цих осіб ніхто не порушував", - наголосив він.

За словами Медведєва, таких осіб "не слід пускати назад до Росії до кінця їхніх днів".

"Їх треба повністю відрізати від джерел доходів нашій країні, хоч би у чому вони полягали. Аморальну ситуацію, коли зрадники, які бажають своїй країні поразки, паралельно заробляють у Росії, треба припинити раз і назавжди", - вважає Медведєв.

"Повернення таких осіб додому може відбутися лише у разі попередньо зробленого недвозначного публічного каяття, а у випадках – лише через амністію чи помилування. Хоча краще їм не повертатися", - підсумував він.

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