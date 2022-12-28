Речник Східного угруповання військ Череватий про обстановку біля Сватового та Кремінної: Триває потужна робота наших підрозділів, запасіться терпінням

В напрямку Кремінної українські військові наразі проводять потужну роботу щодо звільнення. Не менш важливим є і деокупація Сватового, оскільки обидва міста мають важливе значення.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він прокоментував матеріал The New York Times, в якому стверджується, що українські сили наближаються до повернення Кремінної.

"New York Times дуже авторитетне видання, в них напевне хороші джерела. Проте на цьому напрямку триває певний час триває потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськості. Поки що ж потрібно запастися терпінням та чекати офіційних повідомлень", - розповів Череватий.

На питання журналіста, чи правдивою є інформація про те, що командування росіян вирішило переміститися із Кремінної до Рубіжного, він відповів: "Це традиційна для окупантів практика".

"Після серії поразок, які вони зазнали в Україні, вони про всяк випадок переміщують свої командні пункти", - зазначив Череватий.

Речник східного угруповування військ пояснює, деокупація цих двох міст має, зокрема, військове значення. Оскільки дозволить ЗСУ далі рухатися по звільненню Луганської області. Але це не єдиний фактор.

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"Також воно має важливе морально-психологічне значення. Окупант оголосив Донецьку і Луганську області частиною РФ, тому коли ми будемо звільняти свої землі, для їхніх шовіністів це буде, по суті, вторгнення на російську сторону. Вони зрозуміють, що це все тимчасово і ми будемо звільняти свою землю", - підсумував Череватий.