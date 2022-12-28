Жеваго затримали у Куршевелі, готуються документи на екстрадицію, - ДБР (оновлено)

За запитом української сторони на гірськолижному курорті у французьких Альпах Куршевеля затримано українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

Про це повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні на запит слідчих ДБР вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР і зараз готуються документи на екстрадицію", - сказала вона.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили: "Компетентними органами Республіки Франція, на виконання запиту про затримання та взяття під варту (тимчасовий арешт) особи, затримано відомого бізнесмена та колишнього народного депутата України шести скликань. Це стало можливим в результаті кількамісячної плідної роботи та взаємодії прокурорів Офісу Генпрокурора та співробітників Державного бюро розслідувань з правоохоронцями різних країн".

За даними ОГ, його підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

"На теперішній час Офісом Генерального прокурора здійснюються усі процесуальні дії, спрямовані на видачу затриманого для притягнення до кримінальної відповідальності на території України", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

Як повідомлялося, минулого тижня правоохоронці провели обшуки гірничо-збагачувальних комбінатах групи Ferrexpo, основним власником якої також є Жеваго, в рамках розслідування про ухилення від сплати податків на суму майже 10 млрд грн.

Нагадаємо, на початку серпня 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів, повідомивши, що в розслідуванні фігурує колишній народний депутат.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у цій справі. За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що зараз він перебуває за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.

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