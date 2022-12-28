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Швеція передасть Україні шість модульних мостів

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Швеція передасть Україні шість модульних мостів
Швеція передасть українським дорожникам шість тимчасових мостових конструкцій для відновлення руху транспорту там, де внаслідок російської військової агресії були зруйновані мостові переходи.

Про це в інтерв’ю ЦТС розповів перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, інформує Цензор.НЕТ.

"Швеція розпочала процес надання допомоги Україні для забезпечення критично необхідних 6 модульних мостів. Наразі триває підготовка до організації транспортування", - повідомив Івко.

Також стало відомо, що  Чехія на додачу до вже надісланих в Україну 6 тимчасових мостів планує передати ще 12 одиниць.

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