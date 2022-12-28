На околиці Києва чутно вибухи. Це навчання
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На околиці Києва чутно вибухи від навчання саперів у Вишгороді.
Про це повідомили в Київський міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Звуки вибухів на північній околиці столиці - робота наших розміновувачів. Сьогодні у Вишгороді проводять навчання саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою місцевих жителів закликали зберігати спокій та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.