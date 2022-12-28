Росіяни заборонили в Маріуполі масові зібрання під час новорічних свят, - Андрющенко

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі заборонили проводити масові заходи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На період новорічних свят окупанти заборонили проводити будь-які масові заходи і збиратись разом в кількості понад 50 осіб, включаючи святкування в кафе та ресторанах. Незрозуміло, як у такому випадку окупанти будуть коригувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократів", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Андрющенка, лівобережжя міста знову залишилося без електропостачання через зливу. Окупанти масово демонтують пошкоджені вибухами квартали, перетворюючи їх на пустелю.

"Мапа Маріуполя змінюється кардинально. Тепер можна легко побачити, що люди мешкають здебільшого на околицях. Значна частина містян перебралась в дачну забудову, аби пережити зиму з буржуйками", - додав радник мера.

Також, зазначив Андрющенко, кількість тих, хто виїздить з міста, рятуючись від "холодомору", зростає, а черга на перетин кордону між Україною та РФ в Новоазовському районі перетворилась на 32-кілометровий затор. Час очікування для перетину кордону сягає 24 годин.

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