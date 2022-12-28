Шойгу відправив під Вугледар ПВК "Патріот" для противаги "вагнерівцям" у Бахмуті, - Череватий
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.
За його словами, на тлі безуспішної кампанії у напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара, а також у Луганській області, росіяни намагаються прориватися і досягати бодай якогось результату, кидаючи у бій усі сили.
Він зазначив, що в районі Степового під Вугледаром з'явилися бойовики приватної армії "Патріот", яка афілійована з Шойгу - її створили на противагу терористичній організації ПВК Вагнера підконтрольного Кремлю олігарха Євгена Пригожина.
"ПВК Вагнера і ПВК Патріот - це конкуруючі структури. Вагнер у Бахмуті, під Вугледаром Патріот. Прямої взаємодії між ними немає, це автономні структури", - сказав Череватий.