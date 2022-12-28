Ворог бив по Харкову із ЗРК С-300, удар не вплинув на енергосистему, - Терехов

Війська РФ сьогодні зранку завдали ракетних ударів по Харкову із зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Були прильоти ракет С-300, це були дві ракети. Унаслідок обстрілу є один постраждалий, який доправлений у лікарню. Зараз ми ліквідуємо руйнування, завдані ворогом", - сказав Терехов.

За його словами, ранковий удар не вплинув на енергосистему, в місті надаються комунальні послуги, працює електротранспорт, а відключення електроенергії відбуваються за графіком.

"Діють планові відключення. В кожному районі по-різному, по 3-4 години немає світла", - зазначив Терехов.

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