Ініціатива України щодо виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії

Більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

Про це повідомив віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в даному випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", - сказав він.

За його словами, розгляд питання про виключення РФ із Ради Безпеки ООН був би можливим, якби дуже велика кількість держав думала так само, як Україна, що Росія після розпаду Радянського Союзу набула цього статусу якимось чином поза процедурою, незаконно, і це слід якось переглянути.

"Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає", - додав Вольмер.

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У зв'язку з цим, за оцінкою дипломата, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

"Якщо дійсно дійде до того, що це поставлять на голосування в Раді Безпеки, то Росія, вочевидь, це заблокувала б. Це, вочевидь, одна з тих причин, через які більшість держав зараз не думає, що це було б дуже реалістичним напрямком діяльності. Росії скоріше слід перешкоджати там, де це насправді здійсненно, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів ухвалення рішень у світі", - підсумував Вольмер.

Раніше у МЗС України повідомили, що ініціюють виключення Росії з ООН.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за розробку механізму припинення членства Росії у Раді безпеки ООН через масові порушення міжнародного права.

До цього в Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії і Ради безпеки ООН.

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