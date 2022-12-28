Червоний Хрест повідомляє, що допоміг з початку війни понад 9 млн українців

Червоний Хрест України (ЧХУ) з початку війни організував роботу понад 200 своїх місцевих організацій та допоміг понад 9 млн осіб.

Про це його президент Микола Поліщук заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЧХУ за 300 днів війни допоміг понад 9 млн осіб в Україні, надаючи комплексну допомогу тим, хто її справді потребує. Це і будівництво тимчасових притулків, відновлення зруйнованого житла, забезпечення генераторами, "буржуйками", медичним обладнанням, фінансова підтримка тимчасово-переміщених осіб, евакуація з "найгарячих точок", робота мобільних медичних бригад та видача гуманітарної допомоги", - сказав він.

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Поліщук також повідомив, що з початку повномасштабної війни Червоний Хрест організував роботу понад 200 своїх місцевих організацій, при цьому 21 офіс організації було зруйновано або пошкоджено.

Наразі у структурі ЧХУ понад 1500 працівників та 8 тис. волонтерів.

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Крім того, Червоний Хрест надає допомогу підприємствам та держкомпаніям. Зокрема, він передав Укрзалізниці 35 промислових генераторів, які наразі забезпечують безперебійну роботу українських залізничних вокзалів.