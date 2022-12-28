Окупанти готують кримчан до обстрілів - розповідають, що при цьому робити

Російська державна організація "Ресурсний центр" опублікувала інструкцію для мешканців окупованого Криму, як діяти "у разі виникнення небезпек під час військових конфліктів та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

На інфографіці розміщені правила поведінки під час обстрілу - у будівлі, у приміщеннях без підвалів чи паркінгів, на вулиці чи у громадському транспорті.

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"Не панікуйте... Якщо почули свист снаряда, падайте на землю і прикривайте голову руками... Зайдіть до найближчої будівлі, підземного переходу або паркінгу... Якщо немає будівель або підземних переходів, виберіть місце для укриття (будь-яке поглиблення/виступ на землі або бетонні конструкції)...", - йдеться в інструкції.

Співробітники "Ресурсного центру" наполегливо просили колег передати інформацію друзям та знайомим, "якщо є можливість розмістити у своїх МКД на інформаційних дошках", - зазначає він.

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Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам" та "роботою ППО". Голова окупаційної російської "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники "основною загрозою" для Криму.