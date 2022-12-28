Росіяни скаржаться на нестачу боєприпасів, але не завжди цим словам варто вірити, - Сили оборони Таврійського напрямку

Російські війська повідомляють про брак у них боєприпасів, однак довіряти таким заявам не завжди варто.

Зокрема, українська розвідка не завжди підтверджує інформацію ворога на Таврійському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На даний час ситуація залишається стабільною, але складною, продовжуються обстріли населених пунктів та цивільної інфраструктури. Інтенсивність обстрілів змінюється час від часу. Іноді на це впливають погодні умови, іноді - наші сили і засоби, які знищують ворога, його склади боєприпасів і порушують логістику", - зазначив Єрін.

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Він наголосив, що довіряти словам ворога про відсутність у нього боєприпасів не варто.

"Є в них певні проблеми з логістикою, з доставкою боєприпасів, але розраховувати на те, що у них все погано, ми не можемо. Тому що в будь-який момент вони поновлюють обстріли з новою силою і з новою жорстокістю", - зазначив речник.

Він також зауважив, що загарбники часом роблять спеціальні інформаційні вкиди, аби ввести в оману українське керівництво.

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"Можливо все, в тому числі введення в оману. Тому що ворог постійно розповідає, що то вони війська відвели, то у них десь все погано, але це не завжди підтверджується нашою розвідкою. Тому що ворог підступний, і якщо у нього не вдається перемогти завдяки вмінню та силі, він вдається до обману, підлості і хитрості. Це стара їхня тактика ведення бойових дій", - зазначив Єрін.