Голова Держслужби експортного контролю Павліченко відповів волонтерам, які скаржилися на проблему із завезенням дронів для ЗСУ з-за кордону

Голова Держслужби експортного контролю відповів волонтерам, які повідомляли про складнощі з поставками дронів для ЗСУ з-за кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСЕК.

"По-перше, чинне законодавство не передбачає отримання будь-яких дозволів на ввезення в Україну дронів подвійного використання. Тобто, їхній імпорт здійснюється без будь-яких обмежень, а якщо у субʼєктів і виникають проблеми з ввезенням таких товарів, то це точно не по лінії експортного контролю України. Тому звинувачення щодо неможливості ввезення дронів через відсутність дозволу є абсурдним. Варто також додати, що жодна з відомих нам організацій, від імені яких виступає пані Марія, не зверталась до служби експортного контролю ані з метою реєстрації, ані задля отриманням дозволу на імпорт дронів", - зазначив він.

"По-друге, необґрунтованими є звинувачення у начебто бездіяльності служби. На початку нашої комунікації з пані Марією, яка по суті розпочалася 26 жовтня, єдиною озвученою проблемою було те, що "Польща не випускає дрони в Україну, аргументуючи це тим, що вони подвійного призначення". За її словами, на той час там "застрягло вже близько 600 Мавіків на загальну суму під 2 мільйони доларів", - додав Павліченко.

За його словами, 27 жовтня ДСЕК організувала консультації з польською стороною та попросила розглянути можливість застосування спрощеної процедури експорту дронів в Україну, а також сприяти у вирішенні проблеми із затриманими польською владою дронами.

"Крім того, нам вдалося узгодити з польською стороною взаємоприйнятний механізм підтвердження гарантій українських імпортерів як дронів, так і інших контрольованих товарів, щодо заявленого ними кінцевого використання, який спрощував польським колегам процес ухвалення позитивних рішень. Про результати цих консультацій було поінформовано пані Марію та її колег. Судячи з її останніх публічних дописів, зрештою проблеми з польською стороною були вирішені", - продовжив Павліченко.

Також голова ДСЕК прокоментував інформацію про ідентифікацію деяких моделей дронів як товарів подвійного використання. Він пояснив, що постановою КМУ № 86 від 28.01.2004 затверджено Єдиний список товарів подвійного використання: "Єдиний список не містить переліку моделей дронів, а лише визначає обовʼязкові технічні характеристики, за якими той чи інший дрон ідентифікується як товар подвійного використання. Український Єдиний список є уніфікованим з аналогічними списками, які діють в ЄС, США та інших державах-учасницях міжнародних режимів. Тобто, внесені до списків технічні характеристики дронів подвійного використання в Україні є ідентичними з характеристиками, визначеними в інших державах-учасницях".

1 листопада, продовжив Павліченко, фонд "Разом до перемоги", який представляє Марія Берлінська, звернувся до Держекспортконтролю із запитом переглянути ідентифікацію певних моделей дронів, включаючи Mavic 3.

"Заявники наполягали на перегляді ідентифікації дронів попри те, що ми звертали їхню увагу, що навіть у разі якщо дрони не відповідають за своїми характеристиками товарам подвійного використання і є неконтрольованими, це жодним чином не позначиться на режимі їхнього імпорту в Україну. Служба прийняла до роботи запит фонду та провела ретельну, всеохоплюючу додаткову експертизу, до якої були залучені усі відомі Держекспортконтролю суб'єкти господарювання України, які здійснюють міжнародні передачі цих дронів та дронів аналогічного класу. ... Випробування, які завершилися 27 грудня, підтвердили, що обидва дрони, включаючи Mavic 3, при злеті та посадці чітко витримують пориви вітру щонайменше 14 м/с, (при мінімально необхідних 12,8 м/с), що разом із іншими контрольними параметрами, які не викликали сумнівів, беззаперечно характеризує їх як товари подвійного використання", - пояснив він.

Також Павліченко додав, що про проблему оформлення гарантійних листів для волонтерів Держекспортконтролю стало відомо останніми днями із дописів Марії Берлінської. Водночас, сказав він, ні Берлінська, ні її колеги до ДСЕК раніше із запитом у цьому звʼязку не зверталися.

У ДСЕК наголосили, що проблеми волонтерів можуть бути повʼязані з неоднозначністю трактування терміну "нецивільне використання", який міститься у додатку 2 до Постанови (№ 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану") не має визначення в законодавстві про експортний контроль.

"Тому на нашу думку вирішення цього питання можливе шляхом уточнення цього терміну у постанові. Щодо гарантійних листів від кінцевих користувачів які необхідно отримувати для ввезення таких нецивільних товарів без дозволу. Це не обов’язково мають бути конкретні військові частини або інші формування. Гарантійні листи можуть отримуватись від Міністерства оборони України, командування родів військ ЗСУ, в т.ч. командування сил логістики Збройних Сил України, які володіють вичерпною інформацією щодо потреб кінцевих користувачів", - наголосив Павліченко.

"Насправді не існує реальних перепон, які б заважали волонтерам та благодійним організаціям ефективно займатися своєю діяльністю у рамках законодавства у згаданій сфері. Держекспортконтроль у свою чергу завжди готовий допомогти розібратися у проблемних питаннях, спираючись на власний досвід та роки вивчення міжнародної практики. У разі ж, якщо якісь проблеми й перешкоди залишилися поза фокусом нашої уваги – Держекспортконтроль готовий брати безпосередню участь та модерувати діалог з іншими причетними державними органами для ефективного вирішення таких проблемних питань", - підсумував він.

Нагадаємо, 23 грудня на Цензор.НЕТ було опубліковано допис Марії Берлінської "Як ми вбиваємо своїх". Публікація набула значного розголосу, у ній пролунала низка звинувачень на адресу Державної служби експортного контролю України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтери просять Держслужбу експортного контролю та Кабмін спростити процедуру завезення дронів для ЗСУ з-за кордону