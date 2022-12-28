Співробітники ФСБ перевдягаються у цивільний одяг та підслуховують розмови людей в окупованому Мелітополі, - Федоров

ФСБшники, переодягнені в цивільних, ходять по місцях масово скупчення людей, підслуховують розмови і ставлять жителям провокаційні питання.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"ФСБшники, переодягнені в цивільних, ходять по місцях масового скупчення людей, підслуховують розмови і ставлять жителям провокаційні питання, і потім забирають на бесіду чи в полон", - сказав він.

У Мелітополі рашисти впровадили обмежене пересування, місто часто закривають на виїзд та в'їзд.

"Рашисти зриваються на цивільних мешканцях. У центрі Мелітополя влаштовують фільтрацію та просто посеред міста встановлюють блокпости й починають обшуковувати людей і часто забирають людей в комендатуру, в полон і випускають через добу після допиту із застосуванням поліграфу", - зазначив він.

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