"Бізнес у критичному стані": Федерація работодавців закликала депутатів внести зміни до законопроєкту про промислові викиди

Наразі українська промисловість живе в умовах збройної агресії РФ проти України, і має відновлювати виробництво, зберігати конкурентоспроможність на ринках та робочі місця. У цій важкій ситуації бізнес чекає на державну підтримку та закликає народних депутатів враховувати стан промисловості й економічну доцільність інвестицій у екологію.

Про це йдеться у заяві на сайті Федерації роботодавців України (ФРУ), повідомляє Цензор.НЕТ.

У ФРУ нагадали, що на цьому тижні Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування буде розглядати чергову редакцію законопроєкту, який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС Європарламенту про промислові викиди у національне законодавство. Він, серед іншого, передбачає суттєве посилення вимог до промисловості, яка наразі переживає важкі часи. Тому у Федерації закликали депутатів врахувати під час розгляду цього законопроєкту пропозиції роботодавців, а також окремі положення європейського законодавства.

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"В Україні повинні діяти принципові підходи до імплементації європейського законодавства у сфері промислового забруднення та охорони довкілля. Ці принципи повинні враховувати: технологічний рівень розвитку вітчизняної промисловості, та можливості і економічну доцільність для компаній інвестувати у проєкти екологічної модернізації - враховуючи, що зараз необхідно відновлювати виробництво, зберігати конкурентоспроможність на ринках та робочі місця, в умовах збройної агресії РФ проти України", - наголосили у ФРУ.

Також, на переконання підприємств-членів Федерації, народним депутатам слід враховувати вплив запровадження нових технологій на зайнятість в окремих галузях, усталену європейську практику залучення бізнесу до розробки найкращих доступних технологій і методів управління (НДТМ), а також запроваджувати заходи державної підтримки підприємств для реалізації проєктів екологічної модернізації.

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"Ми закликаємо збільшити до 20 років максимально можливий строк виведення з експлуатації установок, для яких на момент набуття чинності Законом він складає 10 років, з можливістю внесення змін до інтегрального довкільного дозволу в межах такого строку. Також необхідно чітко визначити у законодавчому полі положення, які встановлюють вимоги до установок під час видачі інтегрального довкільного дозволу, у разі відсутності затверджених найкращих доступних технологій та методів управління, та встановити для оператора конкретні обґрунтовані строки виконання вимоги дозвільного органу щодо необхідності оновлення умов інтегрованого довкільного дозволу, для кожної з підстав здійснення такого оновлення", - наголосили у ФРУ.

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Раніше у Європейській бізнес асоціації заявили, що запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, яке передбачене проєктом постанови Міністерства з захисту довкілля, слід відтермінувати на післявоєнний час, адже наразі бізнес не має необхідних 5,8 млрд гривень на необхідне обладнання. Крім того, це обладнання ризикує потрапити під ворожі обстріли.