Новини • Агресія Росії проти України

Понад 13 000 українських дітей депортовано до Росії, - Резніков

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Понад 13 000 українських дітей депортовано до Росії, - Резніков
З початку повномасштабної агресії Росії проти України понад 13 тисяч українських дітей було вивезено до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Росія депортувала понад 13 000 українських дітей.  4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Будущие янычары, которых орда кинет в Украину на убой, когда подрастут, а учитывая, шо их родители в основной массе были "кормильцами", то промыть этим детям мозг не составит труда, увы...
  • Hulio
    Асиміляція триває 3 сотні років. Завдяки їй мокшано-удмурти оголосили себе слов"янами.
  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    на сьогодні урусскіє практично поголовно монголоїди. Їм потрібна слав'янська кров, інакше як вони заявлятимуть про свою велич та історичну древність???
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