Понад 13 000 українських дітей депортовано до Росії, - Резніков

З початку повномасштабної агресії Росії проти України понад 13 тисяч українських дітей було вивезено до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Росія депортувала понад 13 000 українських дітей. 4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - йдеться в повідомленні.

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