Зеленський виступив у Верховній Раді: "Майбутнє буде українським!". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з традиційним щорічним посланням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після виступу відбулося нагородження військових.

Окрім президента в парламент прийшли урядовці, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих українських військових.

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Головні тези виступу:



1.Україна стала одним із лідерів вільного світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців.

2.Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все, що не досягли раніше, буде у нас.

3.Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.

4.Має бути міжнародний трибунал з військових злочинців окупантів.

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Повний виступ президента Зеленського у Верховній Раді:

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