Пригожин оцінив пости Медведєва: "Це його еротичні фантазії"

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав "еротичними фантазіями" "прогнози" Медведєва на 2023 рік.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Так, Пригожина попросили прокоментувати "футуристичний" прогноз на 2023 рік від заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, у якому той "прогнозував" розпад ЄС, громадянську війну у США та те, що Угорщина та Польща захоплять Захід України.

"Я ознайомився з прогнозами і не можу ніяк прокоментувати еротичні фантазії. Звісно, будь-яка фантазія має місце. Але мені здається, що брати Стругацькі в цьому краще за мене розбираються. А щодо обстановки на фронті, я добре в неї занурений, але це мій маленький секрет", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше найманці ПВК "Вагнер" записали звернення до начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. У відео вони зверталися до Герасимова зі словами "п#дар и черт #банный".

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