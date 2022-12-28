Метро в Києві в новорічну ніч працюватиме до 22:00, наземний транспорт - до 22:30

Столична влада повідомила, яким чином в новорічну ніч працюватимуть метрополітен та наземний транспорт.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на сайт КМВА.

Міська влада закликала киян неухильно дотримуватися комендантської години, що триває з 23:00 до 05:00. Та заздалегідь запланувати повернення додому, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану.

"У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години. Як відомо, метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт - до 22:30. Детальну інформацію про закриття кожної станції дивіться за посиланням", - йдеться у повідомленні.

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В КМВА нагадали, що порушники комендантської години наражають себе на небезпеку та створюють конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони міста.

"Виходити на вулицю під час комендантської години можна, тільки щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу!" - наголосили в КМВА.

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