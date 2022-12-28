Пам’ятник Катерині II після демонтажу передадуть до художнього музею, - міськрада Одеси

Сьогодні в Одесі почали демонтаж пам’ятнику Катерині II.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили у міській раді.

"Сьогодні на виконання рішення Одеської міськради розпочато демонтаж фігур "Засновникам Одеси", у народі відомих як пам’ятник Катерині II. Цей пам’ятник буде переданий до художнього музею відповідно до рішення сесії. Він, а також чотири постаті, які є пам’ятками національного значення", – сказав в.о. заступника міського голови Олег Бриндак.

За його словами, у такий спосіб в Одесі розпочинають "важкий і довгий, проте необхідний процес переосмислення власної історії та звільнення від радянських та імперських міфів".

Нагадаємо, рішення про демонтаж пам'ятника Одеська міськрада ухвалила 30 листопада. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання до Одеського художнього музею.

Фігура імператриці не має історичної цінності, її було відлито 2007 року, а фігури фаворитів - експонати, що перебувають на балансі Музею Блещунова.

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