У будинку уряду Молдови вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

У будинку уряду Молдови та підвідомчих установах увечері у четвер, 29 грудня, вимкнуть світло на знак солідарності з Україною.

Про це оголосила на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Молдови Наталя Гавриліца, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу оголосити, що на знак солідарності з нашими друзями в Україні в четвер о 18:00 ми вимкнемо світло у будинку уряду та підвідомчих установах. Закликаю колег з інших структур також приєднатися до цієї символічної акції, як це роблять і в інших країнах", - сказала Гавриліца.

Нагадуємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вітала міжнародну ініціативу, згідно з якою 21 грудня на знак солідарності з Україною у столицях та великих європейських містах на годину відключили вуличне освітлення.

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