У Росії створять військові навчальні центри при університетах, - росЗМІ
2 84321
Документ про створення військових навчальних центрів при університетах підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
Згідно з підписаним документом, за навчальні військові центри відповідатимуть міністерство освіти та науки та міністерство сільського господарства сільгосп. До списку вузів, в яких будуть військові навчальні центри, також увійдуть Новгородський, Сахалінський, Мордовський, Псковський державні університети.
Такі військові центри готують кадри служб Міноборони, рядових, сержантів і офіцерів запасу. Очікується, їх випускники відправляються в армію за контрактом.