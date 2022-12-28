У Росії створять військові навчальні центри при університетах, - росЗМІ

Документ про створення військових навчальних центрів при університетах підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Згідно з підписаним документом, за навчальні військові центри відповідатимуть міністерство освіти та науки та міністерство сільського господарства сільгосп. До списку вузів, в яких будуть військові навчальні центри, також увійдуть Новгородський, Сахалінський, Мордовський, Псковський державні університети.

Такі військові центри готують кадри служб Міноборони, рядових, сержантів і офіцерів запасу. Очікується, їх випускники відправляються в армію за контрактом.

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