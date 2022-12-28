Ніхто на Заході ніколи не боятиметься Росії, Україна об’єднала ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна змогла об’єднати навколо себе Європейський Союз.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час щорічного послання до Верховної ради.

"За 10 місяців цього року ми допомогли Заходу знайти себе знову, повернутися на глобальну арену та відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не боятиметься Росії. Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої суб'єктності. Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом із вільним світом бореться за перемогу. Саме Україна об'єднала Європейський Союз", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Європа долає кризу.

"І це – незважаючи на колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалася робити проти Європи, не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші ж кроки – спрацювали", - додав він.

Зеленський наголосив, що "вперше в історії Євросоюз допомагає захищатися від такої масштабної агресії, вперше низка країн ЄС змінили своє законодавство та свої політичні правила і тепер надають збройну підтримку нашій державі, вперше в історії деякі країни Європи переглянули поняття нейтралітатету та протистоять агресії разом з Україною".

"Більшість країн світу вже не цікавиться, чи почує їх Росія. Із цим покінчено. Тепер світ по-справжньому зацікавлений у тому, чого ще чекати від України, що Україна може дати Європі та світу. ... Ми даємо кожному нашому партнеру унікальне почуття та історичну нагоду бути переможцем разом з Україною. Завдяки українцям світ згадує, що це бути переможцями. Наступного року ми це лише посилимо" - додав глава держави.

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