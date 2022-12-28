Суд заочно арештував ексміністра оборони Єжеля за підозрою в держзраді за погодження "Харківських угод"

Суд заочно арештував колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля після підозри в держзраді через Харківські угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генерального прокурора.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Міністру оборони України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради", - пише пресслужба.

Нині підозрюваний переховується за межами України, Єжель оголошений у розшук.

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Слідство встановило, що у квітні 2010 року ексміністр за змовою з експрезидентом Януковичем, прем'єр-міністром Азаровим, міністром юстиції Лавриновичем та міністром закордонних справ Грищенком, в порушення законодавства, без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років.

Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як відомо, 21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

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У 2021 році про підозру за вчинення державної зради вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову, які оголошені в розшук.

У липні 2022 року про підозру повідомлено колишнім міністрам юстиції та закордонних справ у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Харківських угод.

8 серпня Михайлу Єжелю повідомили про підозру в державній зраді через погодження підписання Харківських угод.